Não foi no sábado que o Governo ficou debaixo de fogo. Nem no domingo, quando se começaram a contabilizar as dezenas de mortes. Nem ontem, com a subida do número de mortos e o disparo do de feridos.

A prova de fogo, aquilo por que este Governo deverá ter mesmo de responder, é pelo compromisso feito esta segunda-feira à noite, na SIC Notícias, pelo ministro Capoulas Santos. E que disse o responsável pela Agricultura? Que o executivo preparou 12 diplomas, sete dos quais já publicados e cinco a aguardar no Parlamento, para reformular a floresta nacional. E que desta vez é que será, a menos que o derrubem (ao Governo ou a ele).

Capoulas Santos foi claro. E teve a coragem de não se esconder uma vez mais no gasto discurso de que o problema está nas duas espécies dominantes que preenchem a nossa floresta e alimentam fogos e que são tradição já com vários anos e Governos (pelo menos de 1985, quando Álvaro Barreto disse que o eucalipto poderia ser “o nosso petróleo verde”); ou que o interior está em desertificação e que a floresta, como o território, não está ordenada.

Mas desde 1965 que este diagnóstico está feito, como esta segunda-feira bem recordava um excelente artigo do “Público”, assinado por Ana Fernandes, Alexandra Campos e Natália Faria. Três engenheiros florestais (Moreira da Silva, Vasco Quintanilha e Ernâni José da Silva) concluíram há mais de 50 anos, num relatório sobre “Princípios Básicos de Luta Contra Incêndios” – saliente-se a palavra “básicos” no título - , que o mal vinha da monocultura (o eucalipto ainda não era praga) e da desertificação rural, pelo que era preciso tratar da reorganização da propriedade.

Que se fez desde aí? Andámos todos a lamentar o abandono do interior, a amaldiçoar o progresso das cidades por ser fatal para os campos, a criticar o desordenamento, e em anos mais recentes, quando os incêndios passaram a negócio, a escassez de meios. Era preciso fazer fogo nestas frentes para evitar que outra frente progredisse. 50 anos com os mais diferentes governos, alguns até do tempo da outra senhora, e nada de resultados. Os anos passavam, a floresta ardia e a discussão escaldava.

Nenhum Executivo foi capaz de ordenar o território ou convencer os nossos pobres produtores florestais a trocarem pinheiros e eucaliptos de crescimento rápido por carvalhos, castanheiros e sobreiros, que só dariam rendimento aos netos ou bisnetos. E poucas coisas conseguem igualar o fascínio de batizar uma nova viatura vermelha, reluzente, cheia de faróis e de enormes pneus ou um belo helicóptero amarelo. Estar na cerimónia de entrega, como ofertante ou recetor, é o máximo. Toda a gente sorri para a fotografia.

Depois há as corporações. Dizem os engenheiros que eles é que sabem de silvicultura, afirmam os arquitetos que paisagismo e convivência de espécies é com eles, asseguram os agricultores que a exploração da terra é o seu domínio, reclamam os bombeiros que não apaga fogos quem quer, proclamam os autarcas as virtudes do Poder Local e diz o Terreiro do Paço que em Lisboa é que se pensa bem. Foi ouvi-los nestes dias, enquanto o verão que ainda não chegou procura consumir o que o do ano passado não destruiu. Não se entendem. Parece que cada um, por si, salvava tudo mas, em conjunto, tudo acaba por sucumbir.

Afinal que se passou ontem que pode mudar alguma coisa? Logo a meio da tarde, também na SIC Notícias, Pedro Bingue do Amaral e Joaquim Sande e Silva, dois especialistas nestas questões, levantaram o problema da propriedade e da exígua dimensão das nossas unidades florestais e centraram nesta questão o problema de fundo dos incêndios. Miguel Sousa Tavares haveria de bater a mesma tecla, corroborando as teses de Pedro Amaral e de Sande e Silva, segundo as quais a pequena dimensão das unidades impede a floresta de ser lucrativa, pelo é preciso emparcelamento ou associativismo.

Capoulas Santos não se inibiu: “Há incêndios porque há mato, há mato porque há abandono e há abandono porque é sabido que não há rentabilidade.”

Só diagnóstico? Outro? Que vai fazer o Governo? Já fez, garante o ministro: nada menos do que 12 diplomas que vão pôr a floresta a render, bem gerida por organismos públicos e privados, associações ou empresas que possam dar dimensão às propriedades florestais e assim torná-las lucrativas, com as autarquias a ganharem poder para fiscalizar a limpeza. Está dito. Está lançada a prova de fogo.

Ficamos agora a aguardar que não haja uma qualquer inconstitucionalidade, que a eterna ausência de cadastro nacional ou a sua realização às três pancadas não impeça a identificação das propriedades, que os gritos de “voltou a reforma agrária” ou que as acusações de que o Estado em tudo se mete não peguem fogo aos diplomas e queimem mais esta tentativa. Será fácil arranjar desculpa para deixar tudo como está; o difícil será avançar.

O pequeno proprietário não desiste dos eucaliptos, o pequeno proprietário não tem rendimento para limpar as matas e… o pequeno proprietário não vai querer associar-se. O pequeno proprietário quer o pinhal para cortar duas árvores se tiver que pagar ao mecânico do carro ou pintar a casa. É a sua conta-poupança.

O Estado só tem 2 por cento da floresta (a média europeia será de 40%) e não chega a um hectare a dimensão média das propriedades com pinheiro bravo e eucalipto, segundo o Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020. A questão é, pois, totalmente política – como não poderia deixar de ser. Chega de desculpas, assuma-se a política. A ver se Capoulas Santos não se escalda.