Passos: antes do volte-face, a face volta

Passos Coelho esteve pasmado meses a fio, fazendo do PSD um partido com rei sem roque. Enquanto esperava a chegada da crise ao país, chegou-lhe a crise ao partido: o líder do PSD esteve parado, O PSD não. E assim o silêncio ordeiro de Passos desordenou o partido, que se transformou num tronco com membros à procura da cabeça.

Na semana passada, deixou de ser assim: Passos mandou (por fim!) as tropas para a rua. O arranque para as autárquicas é tardio, pois até os que ainda não arrancaram já estão lá à frente, mas o partido que tanto mexericou para dentro pode finalmente mexer para fora. Será? Seja.

Conhecemos o filme que ainda não foi exibido na sala de cinema onde, no verão, Passos se sentou na plateia: o filme do diabo. Provavelmente convencido de que haveria legislativas antecipadas, deixou-se vencer no calendário das autárquicas.

