O adeus de Centeno?

Com o ministro das Finanças a apertar o garrote ao seu colega na Saúde, Adalberto Campos Fernandes foi ao Parlamento na última quinta-feira garantir que não há qualquer cisma ou divisão no seio do Executivo e que quando se trata de controlo das contas públicas "somos todos Centeno".

Dias depois, a número dois do PS, Ana Catarina Mendes, dá uma entrevista ao Público e à Rádio Renascença em que afirma, preto no branco, que "gostaria de ver Centeno num próximo Governo do PS".

