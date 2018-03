Para secretário-geral do PSD não serve, para deputado no Parlamento está ótimo...

Nesta trapalhada toda envolvendo Feliciano Barreiras Duarte, há várias evidências:

A chico-espertice misturada de saloice do próprio,

A sua saída de secretário-geral do PSD era uma inevitabilidade,

Este foi mais um caso que ajudou a dificultar o primeiro mês de Rio no PSD,

Com a sua saída, a polémica deve esvaziar,

Cada um destes pontos podia ser desenvolvido. Aliás, muito já se escreveu sobre quase todos eles.

Mas hoje prefiro centrar-me noutra linha de argumentação.

