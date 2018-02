Financiamento dos partidos: dar com uma mão... e dar com a outra

As alterações ao sistema de financiamento dos partidos são uma espécie de eterno retorno da política portuguesa. E quase sempre pelas más razões.

Em Dezembro passado, fomos surpreendidos com uma aprovação relâmpago, e semi-secreta, de uma lei que tendo o acordo de quase todas as forças partidárias (exceção foram o CDS e o PAN), permitia acabar com os limites de angariação de fundos e alargar os casos em que estes beneficiam da isenção do IVA.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)