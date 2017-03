A minha primeira meia maratona (prova de superação e de humildade)

Aos 43 anos, decidi correr a minha primeira meia-maratona. Completei a prova em duas horas e dezassete minutos e mais qualquer coisa. Um tempo espetacular, desde que não se fale com ninguém que alguma vez tenha feito corrida semelhante.

Vou regressar, mas custou mais do que pensava. Muito mais. Foram oito quilómetros divertidos, mais oito que se fizeram bem e finalmente cinco, os finais, de puro esforço, sofrimento e um camadão de pensamentos cruzados, que foram do desistir à vontade de ir a andar ou até à auto-flagelação de me perguntar de vinte em vinte segundos 'que raio de ideia a tua de de meteres aqui, pára mas é agora e vai para a casa'.

