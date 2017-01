Como se faz um (bom) ministro

Nas últimas duas décadas, com o Ambiente a tornar-se uma pasta cada vez mais central na escala de problemas e preocupações no país e no mundo, os governos em Portugal tiveram na respetiva pasta três tipos de líderes: os de perfil mais alto, afirmativo e interventivo, como Jorge Moreira da Silva, Assunção Cristas ou Elisa Ferreira. Aqueles que, sendo de perfil alto, acabaram por se ver envolvidos em casos extra-política, como José Sócrates ou Isaltino Morais.

E, finalmente, aqueles que entraram como figuras mais ou menos anónimas na Rua do Século e saíram como figuras igualmente mais ou menos anónimas, de quem ninguém tem grande recordação. Figuram aqui nomes como Carlos Borrego, Amílcar Theias, Nunes Correia ou Dulce Pássaro.

