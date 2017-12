O Prof. Marcelo e o ano de 2019

É excelente termos um presidente que não se preocupa apenas com o que se passou, com o que está a acontecer e com o que se pode prever para os próximos doze meses. Mas termos um presidente que revela que está preocupado com o que vai acontecer em 2019 é algo que dificilmente terá paralelo em qualquer outro país do mundo. E termos um presidente que sobre o mesmo facto tem uma posição externa e outra para consumo interno também merece aplauso pela flexibilidade de que dá provas.

Mas entendamo-nos. Na semana em que Mário Centeno foi eleito presidente do Eurogrupo, o Presidente da República veio dizer ao Expresso que está muito preocupado com o que pode vir a acontecer com o Orçamento do Estado para 2019. É, no mínimo, descabido. Dá ideia que o Marcelo Rebelo de Sousa não tinha nada para dizer e resolveu tirar esta «boutade» da cartola para não ficar em silêncio perante tal evento.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)