No seu próprio interesse, o PS não devia ter ganho as autárquicas

O PS obteve no dia 1 de Outubro o melhor resultado de sempre em eleições autárquicas, vencendo-as de forma esmagadora. Mas se o dr. António Costa tivesse pensado melhor no assunto teria pedido aos eleitores para não votarem nos autarcas socialistas.

É que, com isto, o primeiro-ministro arranjou enormes dores de cabeça e o governo que lidera, apoiado pela coligação parlamentar entre PS, BE, PCP e Os Verdes está agora à beira de implodir e o partido da rosa em risco de ser relegado para a oposição a curto prazo. E tudo isto se deduz dos doutos analistas que já se pronunciaram sobre este verdadeiro hara-kiri do PS.

Não se percebe. Não se percebe de todo porque apareceu o secretário-geral do PS todo ufano, ao final da noite de ontem, a afirmar que o PS tinha tido a maior vitória de sempre em eleições autárquicas. Se pensasse um pouco melhor, o dr. Costa devia era estar preocupadissimo.

