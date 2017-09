Alquimia por alquimia, a do ministro já conhecemos

Um grupo de quatro economistas elaborou uma análise sobre as estratégias orçamentais 2017-2021 e o mais conhecido, Paulo Trigo Pereira, economista e deputado do PS, disse que não dá para fazer tudo: descer impostos, aumentar salários e pensões e descongelar as carreiras dos funcionários públicos. «Isso é alquimia», disse. A proposta de que é um dos subscritores, contudo, também parece fazer alguma alquimia: aposta em mais despesa pública para estimular o crescimento, conseguindo os mesmos ou melhores resultados que o Governo em 2021 em matéria de défice e de dívida.

Vindo o exercício de economistas do PS ou próximos do Bloco de Esquerda, a pergunta é: isto é uma crítica ao Governo ou, pelo contrário, é um documento que ajuda o Governo nas negociações que está a manter com BE e PCP com vista à elaboração do Orçamento do Estado para 2018?

