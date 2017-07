Angola em contagem decrescente para um futuro muito incerto

Ninguém que fique 38 anos à frente da Presidência de um país consegue encontrar a pessoa ideal para lhe suceder. José Eduardo dos Santos está a dar sucessivos sinais de que se quer precaver de João Lourenço, o indigitado futuro Presidente de Angola, mesmo que tenha sido escolhido por ele.

José Eduardo dos Santos está manifestamente mal de saúde. As suas vistas a Barcelona, onde está a ser tratado há mais de dez anos a um cancro da próstata, são cada vez mais curtas. Correm rumores de que o tumor já se poderá ter espalhado e que o Presidente teria sofrido um AVC. Mesmo que não corresponda à verdade, o facto é que se vive um tempo de transição no MPLA. Pela primeira vez em 38 anos, José Eduardo dos Santos não é o candidato do partido à Presidência da República e nem sequer integra a lista dos candidatos a deputados do MPLA.

