O Estado, os privados e o SIRESP

O Estado falhou clamorosamente dm Pedrógão Grande, clama a direita. É absolutamente verdade. O Estado provou que não consegue proteger os seus cidadãos, clama a direita. E é absoluta verdade: morreram 64 pessoas devido aos incêndios naquela zona do país.

Conclusão da direita: o Estado é péssimo em tudo o que se mete, mesmo em funções tão básicas como a segurança dos cidadãos. Pequeno problema: o grande falhanço foi no sistema de comunicações de emergência, que é gerido por um consórcio privado, privadíssimo, onde duas empresas falidas ou quase do universo BPN (como?!) detêm mais de 40% do capital.

