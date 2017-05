Exagerei e peço desculpa à NOS

Não se deve escrever com a cabeça quente. Aconteceu-me a mim hoje. Esta semana fui confrontado com dois casos complicados na relação de clientes com uma operadora de telecomunicações. No primeiro, a pessoa em causa emigrou, passou a viver na Holanda e não consegue rescindir o contrato que tem com o operador.

No segundo, que me implica a mim, o operador informa-me que eu tenho de lhe pagar mais um mês de contrato porque não pedi a rescisão até dia 15 do mês em curso.

Na sequência disso – e porque entretanto tive conhecimento de mais casos - escrevi um texto com o título “Os ladrões da NOS”. Relendo-o considero que o substantivo é exagerado e por isso peço desculpa à NOS. E é exagerado porque, vim a saber já depois, esta prática não é da NOS ou de outro operador qualquer, é uma prática generalizada no mercado e está coberta pela actual legislação. Ou seja, não é possível rescindir um contrato com uma operadora mesmo que se tenha vendido a casa.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)