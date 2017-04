O mundo ficou hoje bastante mais perigoso

Bashar Al Assad não é flor que se cheire. O presidente sírio tem as mãos manchadas do sangue de milhares de pessoas, oposicionistas ao seu regime ou simples cidadãos. Contudo, o conflito com o estado islâmico serviu-lhe às mil maravilhas para ele ser considerado do “lado bom” da força – ou, como dizia Henry Kissinger a propósito de um antigo presidente de um país da América Latina, “é um filho da p…, mas é o nosso filho da p…”.

Donald Trump deu todos os sinais de que os Estados Unidos estariam ao lado da Rússia no apoio ao ditador sírio, contrariando a orientação política do seu antecessor, Barack Obama.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)