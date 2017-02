Assaltos a centros comerciais: uma nova fase de violência?

Os assaltos deram-se em centros comerciais em momentos em que estavam abertos ao público mas onde provavelmente a afluência ainda ou já não é muita: logo de manhã ou ao fim da noite. em qualquer caso, sublinhe-se que o risco aumenta quer para os assaltantes (os centros comerciais dispõem todos de seguranças privados), quer para os frequentadores destes espaços públicos, pois qualquer reação pode levar a disparos e à morte de inocentes

Depois de uma assalto a um centro comercial de Cascais em setembro do ano passado, eis agora um novo assalto a um centro comercial em pleno centro de Lisboa. O método foi idêntico – homens armados e encapuzados - os alvos similares – uma ourivesaria e uma relojoaria – o procedimento parecido - em Cascais foi no hora de encerramento, em Lisboa pouco depois da abertura -, o mesmo método de fuga - motociclos. Estamos perante um novo fenómeno do banditismo e da violência?

A notícia, seca, reza assim: três homens armados e encapuzados assaltaram esta segunda-feira uma relojoaria no centro comercial Amoreiras, em Lisboa, desconhecendo-se os artigos levados e o seu valor, avançou fonte da PSP à Lusa. O assalto à loja aconteceu cerca das 10h30, tendo sido realizado por três homens que, sob ameaça de arma de fogo, ameaçaram os empregados e efetuaram o roubo. De seguida fugiram em motos em direção à A5.

