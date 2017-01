Pode a administração limitar Trump?

Não há volta a dar. A tomada de posse de Donald Trump como 45º Presidente dos Estados Unidos é incontornável. Já tudo se disse de um Presidente que reage através do twitter a tudo, ora desaconselhando opções da bancada republicana (quando se preparavam para reduzir os poderes da comissão de ética), ora para ripostar violentamente contra os que o criticam, como Meryl Streep. É um estilo novo. Será ele o primeiro dos líderes do futuro? E para os que temem as suas decisões impetuosas será que o Partido Republicano, o Senado e Câmara dos Representantes o conseguem moderar?

Aparentemente, vai ser bastante difícil. Trump fez uma campanha eleitoral contra o seu partido, no princípio, e só depois foi relutantemente apoiado, embora várias figuras de proa dos republicanos tenham anunciado publicamente que iriam votar na sua opositora, Hillary Clinton. A sua equipa era bastante reduzida e escolhida por si, cuja característica era serem apenas fiéis a ele. Ou seja, Trump não deve grande coisa ao Partido Republicano e todo o seu trajeto profissional e politico mostra que é um lobo solitário, que decide por si e confia apenas a 100% na sua família, ignorando os consultores, os assessores e os famosos “spin doctors”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)