As preocupações do Presidente

O ano arranca com a agenda político-económico marcada pela intervenção do Presidente da República no primeiro dia de 2017. Convenhamos, contudo, que as preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa são as de todos os que acompanham as questões económicas: o país está a crescer de forma insuficiente e a montanha de dívida pública que temos de pagar está a esmagar-nos.

Aumentar o ritmo de crescimento e reduzir a dívida, pediu Marcelo Rebelo de Sousa. Fez bem. Só faltou detalhar como se chega aí. E se há uma enorme incerteza a nível internacional, que pode afetar drasticamente o desempenho da economia portuguesa em 2017, há algumas coisas que estão nas mãos do Governo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)