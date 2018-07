João Semedo

Já sabíamos, mas como custa. O João percebeu que o cancro o tinha vencido, mas nunca desistiu da puxar pela vida e ainda há poucos dias acompanhou todo o debate sobre a lei de bases do Serviço Nacional de Saúde pela televisão, foi trocando comigo e imagino que com outros camaradas mensagens sobre como abrir portas e conseguir fazer proteger a joia da democracia. Conseguir, ele era um homem de conseguir.



Arregaçou as mangas no apoio à população vítima das cheias de 1967. O que diria a um jovem de 18 anos aquela calamidade? E o que pensaria ele na conspiração académica na faculdade de medicina, dirigente associativo, preso em Caxias? Nem sei se o entrevi naqueles plenários de homéricas discussões entre correntes políticas antifascistas, mas ele estava lá. Estava, marcou, conseguiu. Fez-se à vida, médico, conheci-o depois diretor de hospital, político experimentado. Foi militante comunista, dirigente, funcionário, nunca cortou a ponte de amizade e camaradagem, sentia-se bem com quem tinha o mesmo coração. Construtor do Bloco de Esquerda, ele sabia como era difícil renovar a esquerda, mas nunca lhe vi um sinal de desistência, de abandono ou de desinteresse. Conseguir, fazer, juntar, aprender, ele sabia por onde ia.



