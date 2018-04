Notícia de um veto que não houve

Fontes de Belém terão dito a alguns jornais que o Presidente ponderaria vetar a lei de identidade de género. Há nisto algo de estranho. Tendo o Presidente o poder de vetar leis da Assembleia da República, só o fará depois de as conhecer no seu detalhe e de exercer o seu critério, tratando-se ainda por cima de um jurista eminente e sabedor dos limites e extensão do seu poder. Por isso a informação, mesmo que autorizada, parece mais uma forma de desmerecer o Presidente do que de lembrar o seu poder constitucional. Belém nem precisa de recordar que o Presidente pode vetar nem de prenunciar que o vai fazer.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)