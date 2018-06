Um desafio ao meu Partido

No final de uma entrevista brilhante do Miguel Vale de Almeida ao António Castelo, o meu antropólogo preferido diz que precisa que “um PS tenha” como prioridade política o racismo, a questão da nacionalidade e das narrativas que ainda persistem sobre a nossa história, tendo em conta as consequências negativas reais destas questões.

O Miguel explica bem que desde 1974 nunca houve um Partido que identificasse como prioridade política combater o racismo institucional e estrutural, assim como se identificaram, e bem, outras prioridades que foram sendo cumpridas.

O Miguel tem razão.

Quando tive a iniciativa, em nome do PS, de instituir um dia nacional de combate à discriminação racial, constatei uma vez mais que não só não há discurso político estruturado sobre o que é o privilégio branco, o racismo institucional e estrutural, as consequências da negação da nacionalidade a quem nasce em Portugal ou um pensamento crítico sobre a nossa história, como não há, em geral, vontade política de fazer alguma coisa quanto a isso.

De resto, mesmo no Parlamento, há quem tenha por louvável a crescente adesão europeia ao critério do sangue para a atribuição da nacionalidade (CDS), defendendo-a, portanto, assumindo, por outro lado, que o racismo é sempre condenável embora, pasme-se, nas suas cabeças, de pouca expressão em Portugal.

Já há ciência que chegue para que saibamos que a justiça, as polícias, a escola ou a política habitacional discriminam as pessoas racializadas.

Já há vozes suficientes que nos devem obrigar a fazer o que se fez noutros países, a tal verdade e reconciliação sobre o colonialismo de que falou o Miguel.

Na quinta-feira, à saída da reunião do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, a propósito da brutal agressão racista a uma jovem colombiana no Porto, foi claro quando, em nome do Partido, exigiu ação ao Governo: “o PS não está disponível para contemporizar com estas situações e para avaliá-las como simples episódios triviais, ou como desavenças na via pública. É importante que o Governo tenha consciência que aquilo que se passou não foi uma mera desavença. Estes acontecimentos em vez de serem subvalorizados devem ser sobrevalorizados, porque é essa a obrigação das autoridades num Estado de direito. Não temos que defender o país que temos. Temos que defender o país que queremos. O que se passou no Porto foi uma agressão com um fundamento racista, que não pode deixar de ser registada no plano político. Entendemos que é importante que na sociedade portuguesa não se escondam acontecimentos destes, que não sejam mascarados ou trivializados. Sendo, antes, devidamente valorizados. É importante que na sociedade portuguesa se aprofunde o debate sobre racismo”.

É isto que o PS tem de fazer e dizer.

Não estamos a tratar da vida “deles”. Estamos a tratar de saber de nós, enquanto comunidade com um projeto político.