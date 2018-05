Eutanásia seriamente

O movimento cívico Direito a Morrer com Dignidade teve o seu início no dia 14 de novembro de 2015.

Não hesitei em fazer parte do mesmo.

O debate sobre a despenalização da eutanásia sempre existiu, mas teimava em não vir ao de cima.

Desde então, tal como reconheceu o Presidente da República, o debate desta matéria tem sido muito alargado e participado. Assim deve ser: alargado, participado, sereno e sério.

A dias da discussão de vários projetos de lei na Assembleia da República, custa-me ver gente com responsabilidades políticas, que conhece aqueles projetos, dizerem que o Governo se prepara para “executar a morte”, ou que “a eutanásia mata”, ou que já não queremos tratar a dor, acompanhar, mas executar a morte, “institucionalizar a eutanásia”.

Estas frases trumpistas, irresponsáveis e populistas ditas por quem apoia cartazes que dizem “cudados paliativos, sim, matar, não” ficam com quem as profere.

São as vozes das lideranças que procuram o voto incuntindo medo, que mentem, que desinformam, que se recusam a debater com serenidade o que está, em cada momento, em cima da mesa.

A técnica é esta: vê-se uma realidade complexa, com a qual evidentemente se pode discordar, mas faz-se uma caricatura simplificadora do que não agrada (é isto o populismo) e combate-se o “inimigo” com frases bombásticas e, talvez, ordenadoras do rebanho.

Essas vozes sabem a verdade: todos os Partidos que propuseram democraticamente a despenalização da eutanásia em situações especiais são participantes ativos no esforço consensual de tratar a dor, de acompanhar os doentes e dos cuidados paliativos.

Quanto à “execução da morte”, essas vozes sabem a verdade: está em causa “executar” o pedido sério, livre e esclarecido de um/uma doente, em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde, sendo que o pedido subjacente a esta decisão (que pode ser livremente revogado a qualquer momento) obedece a procedimento clínico e legal, correspondendo a uma vontade atual, séria, livre e esclarecida.

É disto que se pode discordar democrática e seriamente no Parlamento. Se possível, evitando dizer que o Parlamento não é a sede própria para legislar sobre a eutanásia, sobre se deve ou não continuar a ser punida com pena de prisão a ajuda a quem se encontra nas circunstâncias que referi atrás.

Convenhamos que quem reverteu a lei da IVG no último dia da legislatura na sequência de uma iniciativa popular sem qualquer debate, tem pouca legitimidade para falar em programas eleitorais ou na legitimidade da Assembleia da República.

Que se discuta a eutanásia com seriedade não devia ser pedir muito.