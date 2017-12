Eutanásia – a petição da má-fé 

No dia 13 de maio de 2016 (em cheio, a data), deu entrada na Assembleia da República (AR) a petição “Toda a vida tem dignidade”. A iniciativa da inevitável Federação Portuguesa pela Vida surgiu na sequência da discussão, na AR, da petição “Direito a morrer com dignidade”. A iniciativa é, portanto, normal em democracia.

Não é, porém, normal o que os peticionários – alguns deles juristas (sim, A Isilda Pegado é jurista) – escrevem na sua missiva.

A petição é um ato de má-fé, em torno do qual, tal como se fizera a propósito da petição em sentido contrário, se constituiu um grupo de trabalho na AR, que integro, que se arrasta penosamente há 8 meses.

Afinal, o que dizem e o que pretendem os defensores da vida? O de sempre. A agenda a que nos habituaram e que levou à reversão da lei da IVG pela direita, felizmente já corrigida. São os homens e as mulheres que ainda recentemente gritaram em frente à AR “não matem os nossos velhos” ou que o aborto é assassinar crianças.

Lendo a petição, pretende-se que o Parlamento faça o quê?

Vou citar cada ponto e comentar de seguida.

“1. Legisle no sentido de reforçar e proteger o valor objetivo da Vida Humana, garantindo, tal como previsto no art.º 24.º da Constituição Portuguesa, a sua inviolabilidade, independentemente das circunstâncias em que se encontre”.

Que leis querem os peticionantes? O que é preciso acrescentar ao direito penal, e não só, para proteger “objetivamente” a vida humana? Evidentemente, como estas pessoas entendem que a vida humana é absoluta desde a sua conceção até à morte natural, o que aqui requerem, numa petição alegadamente sobre a eutanásia, é que se regresse, por exemplo, à criminalização da IVG em todas as circunstâncias, porque nós, mulheres, somos umas assassinas.

“2. Promova uma política mais eficaz de combate à exclusão de idosos e incapacitados, nomeadamente através de apoios concretos às Famílias.”

Evidentemente, estamos todas e todos de acordo com isto. O que aqui vai dito em subtexto é que nós, os “homicidas” defensores da eutanásia em circunstâncias de enorme sofrimento, irreversível, após pedido livre e reiterado da pessoa, vamos, na verdade, dedicar-nos a assassinar velhos e incapacitados.

3. Recomende ao Governo, a extensão a toda a população e território português dos Cuidados Continuados e Paliativos, o reforço da formação dos profissionais de saúde nas questões de fim de vida, assim como o reforço de meios à disposição das unidades já existentes, garantindo os meios necessários a todos aqueles que deles necessitam.

Os cuidados paliativos não estão em concurso com a eutanásia. A confusão é, claro, propositada.

4. Rejeite toda e qualquer proposta que vá no sentido de conferir ao Estado o direito a dispor ou apoiar a eliminação de Vidas Humanas, ainda que com o alegado consentimento da pessoa.

Perdão? “Eliminação de Vidas Humanas”? Felizmente a pena de morte já foi abolida há uns tempos, mas os guardiões exclusivos da vida gostam de escrever assim, para impressionar. É por isso que acrescentam o inciso “com o alegado consentimento da pessoa”, porque nós somos uns impostores, claro. Evidentemente a eutanásia exigirá sempre o consentimento atual e livre, com mecanismos para testar dessa mesma liberdade.

Este é um tema complexo. Tenho tido muito prazer e proveito em debater com pessoas contrárias à eutanásia. Encontro homens e mulheres de todas as áreas disponíveis para debater com objetividade, verdade, empatia e respeito pelas opiniões mútuas. Nos debates a que tenho ido, não me tomam por assassina de velhos e incapacitados nem eu tomo os meus opositores por fanáticos.

Acontece que os subscritores desta petição, como sempre fazem nos temas a que se dedicam, na rua e nos textos, são o espelho do fanatismo, do insulto, da mentira, da demagogia, do absolutismo e do obscurantismo.

É ler a petição.

A conversa torna-se difícil.