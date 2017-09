De Brasil a bestial  

Só parece mentira se estivermos desatentos ao reacionarismo em marcha no Brasil desde o golpe parlamentar. A dura verdade é que uma decisão judicial autoriza o sonho homofóbico de fascistas descarados, essa monstruosidade de psicólogos oferecerem terapias de reversão sexual. É a chamada “cura gay”.

Que se lixe a associação americana de psiquiatria e que se lixe a OMS, toca a garantir que num país especialmente marcado pela violência extrema sobre a população LGBT essa violência é legitimada e impulsionada por uma decisão judicial.

Esta ofensa bestial a direitos humanos confirma a triste transformação do Brasil num país de índole religiosa, abandoando-se a laicidade, pressuposto básico de uma democracia.

Temos memória histórica das consequências pavorosas do “tratamento” da homossexualidade. A morte é uma delas.

Este retrocesso bestial encontra já a resistência de todas e de todos que estão do lado certo da história. Infelizmente, em 2017, tem de reafirmar que a homossexualidade não é uma doença, o que é facto e não opinião, mas uma minoria rancorosa com a democracia, uma minoria saudosista da ditadura, uma minoria que não sentiu os pingos da chuva aquando da derrota da ditadura brasileira, essa minoria está a fazer do retrocesso o seu programa há tanto sonhado e sim, um retrocesso com apoio da religião.

É por isso a própria democracia brasileira que está em causa. A “cura gay” é um de muitos sinais (ainda há dias uma peça de teatro foi proibida por uma decisão judicial transfóbica) de que o Brasil caminha para bestial: “o primeiro estado teocrático "cristão" do mundo moderno”, como explicou João Braz.

Estamos do lado dos que lutam contra esta opressão. Conseguimos imaginar como seria o nosso próprio país se aquela malta minoritária – do psicólogo candidato nas autárquicas pelo CDS aos maluquinhos que passaram semanas a defender num jornal on line afirmações de quem diagnosticou os homossexuais como anormais (oh, a liberdade de expressão!) – fosse poder.

Sim, há cá disso. Gente bestial, como está o Brasil.