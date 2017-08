Obrigada, Graça Fonseca.

A discriminação com base na orientação sexual goza de especial invisibilidade, uma vez que a identidade lésbica ou gay não se (auto)revela. A multidão de homens e mulheres à nossa volta inclui milhares de gays e lésbicas (estima-se que um milhão de portugueses são homossexuais, ou seja, um em cada dez), tantos e tantas fechados no armário, sendo os fatores para essa clausura múltiplos (a família não abre espaço à afirmação da identidade, vive-se submerso num conceito de privacidade punitivo da identidade homossexual, existe o medo da discriminação tão sobejamente identificada na sociedade, entre outros fatores).

A invisibilidade é o preço do medo e esse medo combate-se com enorme força através de modelos reais de gays e lésbicas, homens e mulheres que, assumindo a sua orientação sexual, geram, por empatia, a quebra do mito da normatividade heterossexual.

Cada vez que alguém “ao nosso lado” diz da sua identidade gay ou lésbica, o medo e a repressão (quer a repressão sistémica, quer a repressão interiorizada pelos próprios homossexuais) perdem terreno. Sair do armário ajuda a transformar “os outros” em “nossos”, cada saída do armário potencia a palavra “tu” e abre portas a mais pessoas. Depois da lei igualitária, a mudança de mentalidades precisa destes exemplos, a decência efetiva nas nossas relações familiares, laborais e sociais vai-se construindo.

Esta terça-feira fez-se história. Graça Fonseca, secretária de estado adjunta da modernização administrativa, assumiu, numa entrevista ao DN, que é lésbica. Foi a primeira vez que um membro do governo assumiu a sua orientação sexual, sendo especialmente relevante o facto de se tratar de uma mulher. Basta ouvir com atenção os debates em torno das questões LGBT para perceber que a homossexualidade é muito mais associada a gays do que a lésbicas.

O gesto de Graça Fonseca foi evidentemente político. Na entrevista, a secretária de estado traçou muito bem a diferença entre identidade e privacidade. A orientação sexual integra aquilo que somos e não aquilo que fazemos. Estamos habituados a ouvir falar dos maridos e das mulheres dos nossos familiares, colegas e figuras públicas heterossexuais sem que nos passe pela cabeça que alguém esteja a expor a sua intimidade.

Esta terça-feira Graça Fonseca contribuiu para que aconteça o que ela própria explicou nestas palavras: “E se as pessoas perceberem que há um seu semelhante, que não odeiam, que é homossexual, isso pode fazer que a forma como olham para isso seja por um lado menos não querer saber se essas pessoas são perseguidas, por outro lado até defender que assim não seja. Mas mesmo que seja só deixar de não querer saber já é um ganho”.

As críticas ao gesto político de Graça Fonseca não se fizeram esperar. Carlos Abreu Amorim, deputado do PSD, deputado num Parlamento composto por 230 pessoas das quais até agora só duas se assumiram homossexuais (Miguel vale de Almeida e Alexandre Quintanilha, ambos no PS), tratou de afirmar isto: “não age bem um governante que apenas fala de si, que usa a entrevista para tentar projetar-se a si mesmo, a sua vida privada e a sua sexualidade”. O deputado de um dos partidos que vota sistematicamente contra o reconhecimento de direitos das pessoas LGBT é o espelho de muita gente que se expressa desde logo nas redes sociais.

São reações destas que confirmam o muito que há por fazer, são reações destas que confirmam a importância histórica do gesto de Graça Fonseca. Um gesto que ajuda a entender que falar de quem se é não é falar do que se faz, um gesto que dá força a pessoas concretas encolhidas no medo e no conceito perverso e excludente de “privacidade” que Carlos Abreu Amorim protagoniza.

Obrigada, Graça Fonseca.