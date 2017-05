Resistência à homofobia – a beleza de um novo tempo

Na escola secundária de Vagos, em Aveiro, duas pessoas beijaram-se. As pessoas são duas namoradas. Uma funcionária da escola repreendeu as duas raparigas, isto é, puniu a manifestação de afeto natural de duas jovens por serem do mesmo sexo. Só por hipocrisia aguda pode alguém alegar que o mesmo teria acontecido se um rapaz e uma rapariga se beijassem.

É difícil conter a emoção perante a reação das alunas e dos alunos da escola.

A Constituição e a lei não permitem discriminações com base na orientação sexual e sabemos que a legalidade vai mudando as mentalidades. Sabemos, também, que ainda há muito por fazer para que a realidade dos jovens corresponda aos valores da República. Se o Estado não pode demitir-se da função de fazer da inclusão um lugar em todos os lugares, desta vez, alunas e alunos chegaram-se à frente numa manifestação pacífica contra a homofobia em defesa das suas duas colegas. Raparigas e rapazes cientes da igualdade, corajosos, intransigentes, rostos de um novo tempo.

Entretanto, na SIC Notícias, Margarida Cordo foi a psicóloga escolhida para comentar a manifestação esplendorosa contra a homofobia. Disfarçou o seu reacionarismo sem sucesso. Margarida Cordo já defendeu na revista Visão que “a homossexualidade é um complexo, um transtorno da identidade sexual. É uma doença e tem recuperação”. Defendeu “terapias de conversão” para gays e lésbicas. Por isso, tentou passar a ideia de que aquelas jovens e aqueles jovens foram excessivos e coisas que tais.

Enquanto a SIC Notícias passa o obscurantismo, numa escola vive-se a beleza da resistência.

E é isso que marca o tempo.