A autonomia das mulheres, essa besta

É uma “besta”, mesmo. Anda na luta há séculos e muitos lutaram por ela cheios de mentiras na boca. Proclamadores da autonomia das mulheres em declarações sem conteúdo concreto é o que não falta. Estamos todas e todos juntos na luta contra a violência doméstica, não é? Pois é. Mas quando vamos à raiz dessa violência, quando atacamos na base a definição da mulher pelo homem, quando chegamos ao ponto zero dessa qualificação da mulher como um acidente, as águas separam-se.

2016, ponto zero na discriminação legal das mulheres em matéria de acesso à procriação medicamente assistida (PMA) e percebemos que a autonomia das mulheres é mesmo uma “besta”.

É um “horror” que os obscurantistas que são “super” a favor de uma sociedade sem violência de género querem domar.

Gente que ainda não se conforma com a nossa autonomia em matéria de IVG. Por conseguinte, gente que não se conforma com a nossa autonomia na maternidade.

São as velhas e os velhos do Restelo que gostavam da lei como ela estava, onze anos a funcionalizar os nossos úteros, recorrer à PMA, sim, mas só se unidas de facto ou devidamente casadas com a tutela, o homem.

Finalmente, em 2016, foi aprovada a PMA para todas as mulheres. Todas. Sem discriminações em função do estado civil ou da orientação sexual. Aconteceu esta imposição constitucional: todas temos o direito à maternidade e a constituir família.

Simples?

Não.

A “besta”, a autonomia das mulheres, acordou o CDS e um grupo de deputados do PSD. Pediram a fiscalização da lei da PMA e querem saber a identidade dos dadores de esperma (a quem, nos debates, apelidam de “pais”) em nome do “superior interesse da criança”.

Não sei onde esta gente despudorada esteve durante onze anos, mas em 2016 não se alterou a regra da confidencialidade do dador (sobre a qual o TC se pronunciou em 2009 no sentido da sua constitucionalidade). As senhoras e os senhores deputados estão-se nas tintas para a identidade do dador se a inseminação for feita numa mulher casada ou unida de facto com um macho, porque aí temos a figura do homem, pois, e não há cá “mulheres autónomas”.

Agora, como a inseminação pode ser feita em mulheres, que se atrevem, imagine-se, a terem projetos de maternidade autónomos, mulheres singularmente ou casais de mulheres, as senhoras e os senhores deputados gritam pela identidade do dador a quem se atrevem a chamar de “pai” (isto é sério, para estas cabeças, há por aí uns frascos cheios de papás congelados). Fingem ignorar que nos países que permitem saber da identidade do dador (Reino Unido) esse dador não é tido por pai de ninguém, apenas por dador, e que a quebra da confidencialidade leva à diminuição drástica de doações de esperma.

Os filhos destas mulheres são filhos destas mulheres, ponto (não há cá pais incógnitos, ok? Isso era antes da Constituição da 1976. Agora não se pode escrever no registo essa expressão, pode e deve-se escrever filho da mãe y ou filho da mãe x e da mãe y).

A invocação do superior interesse da criança é uma flagelação histórica. Os mesmas senhoras e senhoras deputadas que aquando do processo da coadoção, quando estava em causa o urgentíssimo reconhecimento de famílias já existentes com crianças legalmente desprotegidas, para além de todos os estudos e pareceres favoráveis à coadoção por parte das entidades internacionais mais relevantes na matéria, receberam uma carta do comissário dos direitos humanos do TEDH afirmando que a aprovação do diploma era imperativa à luz do superior interesse da criança. O que aconteceu? Ignoraram escandalosamente tudo isto e votaram contra o superior interesse das crianças. Algumas deputadas e alguns deputados tiveram m papel particularmente vergonhoso no processo.

Superior interesse da criança? O tanas. Obscurantismo, resistência eterna dos de sempre a esta “besta” que querem cobrir de vergonha: a autonomia das mulheres.

Não conseguirão.