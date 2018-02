O Bom, a má e os outros

Brevíssimo, divertido e exagerado balanço personalizado de um Congresso do PSD que trouxe de novo o facto de haver pouco para trazer de novo

Rui Rio - É o bom. E vai ficar neste estado pelo menos 48 horas. Lá para quarta-feira começarão as críticas.

Elina Fraga – É a má. E é bem feito! Ninguém a mandou ser a número dois de um populista como Marinho Pinto e depois ser bastonária e atacar o Governo do PSD. Escudar-se nas decisões de uma Assembleia Geral, como fez, é claramente deficiente, depois de vermos, no mesmo fim de semana, a Assembleia Geral do Sporting e a votação super-albanesa de Bruno de Carvalho.

Santana Lopes – Continua a andar por aí, como é seu desígnio. Aliou-se a Rui Rio e adivinhem… perdeu. Nem dos dois conseguiram ganhar a maioria no Conselho Nacional.

Passos Coelho – Foi elogiado e velado na sexta-feira, enterrado no sábado e esquecido no Domingo. Pode ser que os poucos votos da aliança Rio/Santana sejam fruto da sua assombração. Mas pode ser que não, que se afaste, que nunca mais apareça, nem como comentador de uma televisão.

Paulo Rangel – Seria o líder que se segue, caso Rio não se aguentasse e caísse nas eleições de 2019. Mas nessa altura o atual líder já terá aprendido com os mestres a conseguir 80% do partido.

Alberto João Jardim – Prometeu que ia andar de bengala, dentro de uns anos, e que daria umas bengaladas se os meninos se portassem mal. Mas há que ter em conta que o abandono dos velhos é crescente em Portugal.

Nuno Morais Sarmento – Representou, sem falhas, o papel de Nuno Morais Sarmento. É, de facto, a pessoa indicada para este papel.

Luís Montenegro – Tal como a República que lhe deu o apelido (entalada entre o Kosovo, a Albânia e Bósnia), falou alto, mas não meteu medo. Posicionou-se, dizem os analistas. O problema, tal como a República, é se terá espaço vital.

Marques Mendes – Só falou na SIC depois de ler estas linhas, mas não as desmentirá.

Salvador Malheiro – Cada líder tem o Miguel Relvas que merece.

Miguel Relvas – Um Salvador Malheiro do passado.

Conclusão – Um Congresso que sem alterar nada de substancial, salvo o líder, transformou um partido neo-liberal em social-democrata, embora na opinião do PCP tudo fique na mesma