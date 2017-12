Manifesto de um homem heterossexual contra o preconceito

Para mim chega! Estou farto de gente, muito emproada e senhora da modernidade, a achar que os homens heterossexuais têm características que se podem e devem coletivizar

O último texto que li, que não sendo o pior foi a gota de água, baseava-se numa ‘Ted Talk’ onde aparecia uma dessas pessoas a dizer que estava farto de “tentar ser suficiente homem”. A autora do texto, com uma prosápia notável, ensinou-me que os homens também choram e são vulneráveis. Fiquei siderado. Pensei que os sacos lacrimais dos homens estavam entupidos por natureza e que a sua vulnerabilidade apenas se manifestava nas doenças venéreas e sexualmente transmissíveis ou no excesso de álcool.

Por isso quero dizer que sou homem, heterossexual e, ao contrário do que diz o senhor da Ted Talk, para espantar ou por de boca aberta os burgueses (épater la bourgeoisie, expressão francesa que já ninguém conhece) sou suficientemente homem quando choro.

Justi Baldoni, o autor da TED, diz que “Basicamente, este é o guião que nos dão desde pequenos: as meninas são fracas e os rapazes são fortes. Tal como aconteceu comigo, é isto que continua a ser passado a centenas de milhões de jovens meninos e meninas em todo o mundo. Como homem, eu vim aqui hoje para dizer que isto é errado, que isto é tóxico e que tem que terminar”. Bom, não sei de que meio vem ele, se é do Texas e o pai era caubói, ou tinha senhoras por conta. A mim ninguém me deu esse guião, pelo contrário.

Vi o meu pai chorar muitas vezes; e até os meus avôs. A meu pai bastava-lhe ouvir o prelúdio em Dó menor sustenido de Rachmaninov ou o Requiem de Fauré. Vi-o chorar na morte dos seus pais, e noutras ocasiões várias. A mim, tanto ele como minha mãe nunca me ensinaram que o não devia fazer, ou que não devia ser isto ou aquilo. Eu sou um chorão. Choro quando cantam ‘A Marselhesa’ no ‘Casablanca’ ou quando o violino solta as primeiras notas da ária do contralto Erbarme Dich, na Paixão Segundo São Mateus, de Bach. E agora também choro nas músicas em que o meu pai chorava, porque também chorei quando ele morreu. E agora estou quase a chorar.

Nunca me disseram que tinha de ser forte, no sentido de ser diferente das meninas. Disseram-me que tinha de ser forte para resistir às contrariedades da vida. Mas isso disseram à minha irmã, à minha mulher e a todas as raparigas que conheci.

Como Paulo Vanzolini escreveu na letra da famosa canção popularizada por Maria Bethânia:

“Chorei, não procurei esconder

Todos viram, fingiram

Pena de mim, não precisava

Ali onde eu chorei

Qualquer um chorava

Dar a volta por cima que eu dei

Quero ver quem dava

Um homem de moral não fica no chão

Nem quer que mulher

Venha lhe dar a mão

Reconhece a queda e não desanima

Levanta, sacode a poeira

E dá a volta por cima”.

Sim, ensinaram-me a dar a volta por cima, a ter força e a ser tolerante e compreensivo; a aceitar as diferenças com naturalidade. Como ensinaram as tantas raparigas com quem me dei na minha juventude; como eu tentei ensinar às minhas filhas. Por isso, deixo um conselho aos conselheiros destas coisas:

Parem de estereotipar os heterossexuais! Parem de se queixar! Ou queixam-se de vós próprios, dos vossos pais, dos vossos amigos, acaso eles são do tipo que descrevem como sendo o ‘normal’. Saibam que a maioria dos heterossexuais são vulneráveis, amam, vão ao psiquiatra, choram, têm angústias. Um segredo: emocionalmente não temos diferenças substanciais dos homossexuais. Há bestas e santos em todo o lado.

Os sexos não têm guerras, complementam-se. Não se dividem em saltos altos e saltos rasos, em calças e saias, unem-se na vida da forma e do modo que entendem. Ver uma permanente guerra entre homens e mulheres é ser cego. É não entender o mundo..