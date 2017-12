A lição que Costa deve a Marcelo

Na sua mensagem de Natal o primeiro-ministro centrou o balanço do ano na tragédia dos incêndios e comprometeu-se a tudo fazer para que tal não se repita. Fez bem. Acredito que a destruição provocada pelas tragédias de junho e outubro, e sobretudo as perdas em vidas e bens que delas resultaram, serão o retrato trágico que a História fará de 2017

Mais do que os sucessos na Economia, que foram diversos e, em muitos casos, surpreendentes, como a designação do nosso ministro das Finanças para presidir ao Eurogrupo. Estes, tendo inegável importância, não chegam para equilibrar o balanço da tragédia. Pode dizer-se que António Costa reconheceu tardiamente esta evidência, até depois, de algumas intervenções desastrosas sobre o tema, mas mais vale tarde do que nunca.



Interessante é o facto de ele o fazer no Natal e sob uma intensa pressão não declarada do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa desdobrou-se em iniciativas de apoio, solidariedade e presença em atos relacionados não só com as tragédias como com a reconstrução. Com o tempo gerido de uma forma que parece impossível a um vulgar mortal, conseguiu estar presente em vários locais antes de passar o Natal em Pedrógão, epicentro da pior tragédia dos incêndios florestais.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)