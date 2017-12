Catalunha – e os vencedores foram… ninguém!

Pode não haver vencedores sem haver vencidos? Dificilmente. Por isso na Catalunha quase toda a gente foi vencida. Enfim, pode abrir-se uma exceção para o Ciudadanos e Inés Arrimadas, mas ainda assim, o objetivo principal – que além de ganhar as eleições (o que conseguiu) era remeter os independentistas para uma minoria – não foi atingido

Poderemos falar de Puigdemont e do seu partido que ninguém dava como força pró-Independência mais forte, à frente da Esquerda Republicana. No entanto, não se pode dizer que aquele que estava em primeiro e passou a segundo ganhou. Menos ainda quando quem ganhou é do bloco contrário. E ainda menos quando em votos contados (que não em deputados eleitos) os espanholistas venceram.

