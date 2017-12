Autoeuropa – a culpa não é só do PCP

A situação na fábrica mais importante para a economia do país está a tornar-se preocupante. A maioria das opiniões tendem a culpar a intromissão de sindicatos ligados ao PCP como desestabilizadores de acordos sociais que há muito eram conseguidos entre a Comissão de Trabalhadores e a Administração. Porém, será essa a única causa?

É sabido (e sentido) que depois da derrota nas autárquicas os comunistas voltaram, em parte, a fazer sentir a sua influência no mundo dos sindicatos. Nos professores, no setor da saúde, nos transportes, por exemplo, atuaram de forma diferente do que aquela que tinha marcado os tempos iniciais do Governo do PS apoiado na ‘geringonça.

