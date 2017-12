A faculdade de julgar e o politicamente correto

Não conheço o caso nem os seus contornos, mas penso que tirando os envolvidos todos estão na mesma posição do que eu. Um juiz, em Viseu, considerou que uma mulher autónoma e moderna não se sujeitaria a anos de maus tratos, pelo que não deu razão à queixa que essa mulher apresentou em julho de 2014, ou seja, 12 anos depois de estar casada. Uma série de pessoas e organizações vieram dizer que a sentença era arrepiante, porque qualquer mulher, independentemente da sua cultura e autonomia, pode ser vítima

Concordo que qualquer mulher pode ser vítima. Mas concordo, igualmente, que uma mulher com meios próprios, autónoma e determinada tem menos possibilidade de aceitar ser agredida pelo marido, ao ponto de ficar com ossos partidos. O juiz pergunta: por que não se queixou na altura? Ora as respostas sobre as dinâmicas de violência doméstica, por certas que sejam, não me parecem do domínio do direito, mas da sociologia ou da psicologia comportamental.

