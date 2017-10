Dois pequenos passos que o PSD deveria ter dado

Passos Coelho é casmurro? Dizem que sim! Anda a ser boicotado internamente? Parece que sim! Podia ter maior abertura de modo a que hoje não se falasse de hecatombe, terramoto, desgraça e outras palavras que ajudam a descrever, com algum rigor, a derrota do PSD? Podia!

Os passos singelos que teria de dar nem sequer eram pílulas difíceis de engolir para o eleitorado PSD. Tratava-se, somente, de ter apoiado Assunção Cristas em Lisboa (com o precedente de o PSD, no tempo de Sá Carneiro, ter apoiado Abecasis, também do CDS) e ter feito como o CDS no Porto, apoiando o independente Rui Moreira, sem condições.

