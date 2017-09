Merkel perdeu, a AfD ganhou e pronto, foi assim

Um dos aspetos mais curiosos das análises eleitorais em voga é deixar para segundo plano o que se passou na realidade e colocar em destaque o que se previa face ao que veio a acontecer. Quem, distraidamente, olhasse para os jornais tinha a ideia que está neste título: que a AfD com os seus menos de 13% é a grande vencedora na Alemanha; que a CDU com os seus 33% está quase perdida e que o SPD, com 20,5% já não tem salvação

O exercício é válido, porque compara a expectativa com a realidade. Mas é curioso como, na maior parte dos casos, a expectativa foi criada por quem depois analisa os resultados. E nem assim alguém assume que se enganou nas previsões, ou nas expectativas, é sempre a realidade que, perante a impossibilidade lógica de se ter enganado, surpreende ou evolui. Ou seja, a expectativa estava certa e se os resultados não a confirmam é porque algo se passou de bom ou de mau para os protagonistas.

