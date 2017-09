Proibir o futebol? Enlouqueceram…

Há uma versão benigna para a ideia peregrina de o Governo querer proibir o futebol em dias de eleições (depois das autárquicas): nunca mais se fala disso e nunca mais se legisla. Há outra ideia um pouco perversa: o Bloco e o PCP insistiram um pouco e, uma vez que a medida não custa dinheiro, foi trocada por outras do Bloco e do PCP que davam cabo das contas do Governo. Por último, há ideia do título: estão loucos, no sentido de totalmente desorientados

O problema nasceu nem sabe bem de onde. Talvez de um jogo de futebol entre os dois primeiros classificados, ambos só com vitórias e nenhuma derrota – Sporting e FCP – às 18 horas (uma hora antes de fecharem as urnas e 10 horas depois de abrirem). Segundo algumas boas almas, esse jogo, que terá 40 mil pessoas no Estádio e uns milhões a vê-lo (embora em canal fechado e pago) contribuiria para a abstenção.

