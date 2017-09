Fernando Medina: como não ter dúvidas?

Para ser sincero sempre achei (e continuo a achar) o presidente da Câmara de Lisboa um político sério, determinado, ponderado. As obras todas que fez em Lisboa (que só me afetam de longe a longe, quando lá tenho de entrar, uma vez que moro e trabalho num concelho limítrofe), embora muito criticadas por pessoas que considero e defendidas por outras que também considero, nunca me levaram a duvidar da sua probidade. Mas a casa que Medina comprou, sim. Coloca-me dúvidas. Dúvidas que estão longe de o achar culpado por o que quer que seja, mas dúvidas sobre a inconsistência da atuação de políticos de primeiro plano

Já aqui escrevi, mais de uma vez, sobre a questão das viagens pagas. Pois bem, as acusações implícitas sobre a compra da casa do presidente da CML seriam incomparavelmente mais graves do que as tais viagens (e é certo que Medina já tem uma averiguação no MP, concretamente no DIAP de Lisboa).

