O 11 de setembro nunca existiu?

Bem, para falar verdade, talvez tenha existido um bocadinho. A SIC e o Expresso Curto mencionaram e algumas emissoras de rádio também. Os grandes jornais de referência é que me parece que não. Fui passando as páginas, na esperança de encontrar uma referência ao facto de há 16 anos dois aviões terem destruído as Twin Towers em Nova Iorque e mais um se ter despenhado junto ao Pentágono, causando um total de cerca de três mil mortos – num ato terrorista sem precedentes – mas nada! Posso ter saltado uma página sem querer; se assim foi, aconteceu-me das várias vezes que tentei ver

Nem sequer nos artigos de opinião. O dia 11 de setembro apenas aparece como o dia da ‘Diada’, que comemora a derrota dos catalães quando aliados a um país terceiro tentaram a sua independência. Já as mortes nos EUA, de gente de todas as proveniências, que desencadearam a guerra do Iraque, a caça a Bin Laden e à Al Qaeda, a invasão do Afeganistão, as ilegalidades de Guantánamo e o próprio Daesh parecem votados ao esquecimento. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

