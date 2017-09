Ninguém quer saber quem é a irmã da Maria?

A primeira pessoa a falar-me do atentado em Lisboa foi a minha filha mais nova. Uma colega tinha-lhe mandado por WhatsApp (uma rede encriptada muito usada, sobretudo por jovens) uma mensagem segundo a qual Lisboa estria em alerta vermelho. Quando cheguei ao emprego perguntei a vários jornalistas se sabiam de alguma coisa. Ninguém sabia. Apenas uma estagiária (não jornalista) tinha as mesmas mensagens do que eu e já desde a noite anterior. Alerta vermelho, a irmã da Maria que trabalha num Hotel, etc, etc. Além de outras que também coincidiam: de uma clínica dentária, da filha de uma senhora que trabalha numa embaixada, e ainda uma informação de “um que trabalha no SIS”

Ao longo da manhã houve mais e mais mensagens. A minha filha e os amigos sabiam por outras pessoas coisas mirabolantes. Parece que havia túneis fechados (informação dada pela filha de uma colega da minha mulher), polícia fortemente armada no Cais do Sodré e várias outras peripécias. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

