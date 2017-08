Eduardo Prado Coelho 10 anos depois

Passam hoje precisamente 10 anos sobre a morte prematura de Eduardo Prado Coelho. Tinha apenas 63 anos e o seu brilho intelectual estava intacto. É alguém que faz falta a quase todas as polémicas que andam pela praça pública. Não o afirmo por concordar com ele, ou esperar que ele concordasse comigo. Mas porque, na discordância, o Eduardo tornou-se um homem de enorme tolerância e abertura

Há cerca de 15 anos, ou talvez mais, lembro-me de que o então Cardeal Patriarca, D. José Policarpo (que mais tarde manteria um interessante debate público com Prado Coelho, a exemplo do que Ratzinger, enquanto Bispo, manteve com Jurgen Habermas), convidou uma série de cronistas para o Patriarcado.

