PSD e o Kalimero

A vida é injusta, já Kalimero (um patinho preto com uma casca de ovo na cabeça, figura dos desenhos animados infantis) o dizia. Mas em política não deve haver pior do que a atitude ‘Kalimero’, a personagem que apesar do nome significar qualquer coisa como ‘belo dia’ passava a vida a queixar-se

Das coisas inteligentes que o PS colocou no seu programa e parece agora disposto a cumprir foi a necessidade de acordos com 2/3 no Parlamento para obras públicas relevantes. Ora isso obriga o PS a negociar com o PSD. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOSeandroid - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)