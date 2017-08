Terrorismo, imigrantes e o reino da demagogia

Temos entre nós os nossos pequenos Trumps e os nossos pequenos intolerantes. São aqueles que, a propósito de mais um – e saliento o mais um, porque é mais um e outros se seguirão – ataque a inocentes, desta vez nas Ramblas de Barcelona, surgem como cogumelos com críticas às políticas de apoio e receção aos refugiados e imigrantes. Não se diferem na essência dos ‘soberanistas’ que acham que as cidades não podem receber turistas porque são para quem lá mora. Assim como se encontram com outras correntes que têm por política a limitação da circulação

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)