A falta que me faz uma mota de água

Soube, assim como que por acaso, que o Estado pede 1,25 milhões de euros que o empresário da Oingoing Nuno Vasconcellos lhe deve. Além do Estado (neste caso a Parvalorem, ou o que resta dos ativos tóxicos do BPN), também o Novo Banco herdou do BES a dívida de 12 milhões; por fim, o BCP é credor do mesmo empresário do valor de 9,7 milhões. Ao todo, Nuno deve 22,95 milhões e tudo o que tem em seu nome é… uma mota de água

Nicolau Santos, que tal como eu conheceu este empresário no auge da sua ventura, já escreveu sobre este caso, certamente com mais acerto do que eu. A mim, que não sou financeiro, nem dado a hedge funds e que acho que o mal esteve sempre nesta ideologia de facilitismo de que Nuno foi um pequeno arauto (e o BES, o BPN e a antiga gestão do BCP impulsionadores), olho para a mota de água como uma parábola de todas estas manobras. Reparem que não é uma moto, mas uma moto de água, algo que permite alguém manter-se à superfície. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)