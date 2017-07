SIRESP, o pesadelo de António Costa

Pela segunda vez, no espaço de uma semana, o primeiro-ministro referiu-se à operadora do SIRESP como incompetente. Trata-se da Meo, que é da Altice que comprou a PT Portugal e quer comprar a TVI. O chefe do Governo pode ter razão, mas devia parar de se queixar. Afinal quem contratou o Sistema foi ele próprio. Sim, ele próprio

Sejamos práticos e coerentes. Guterres e o seu ministro da Defesa Rui Pena decidiram que os submarinos alemães eram os melhores para a marinha portuguesa. Porém, quem fechou o negócio foi Paulo Portas e por isso é o nome de Portas associado ao negócio. Também António Costa herdou do seu antecessor Daniel Sanches (PSD/CDS) o negócio do SIRESP entretanto anulado. Foi Costa que o refez todo, por isso tem de ser o seu nome que se associa ao Sistema. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

