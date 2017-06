Um elogio a Marcelo

É quase tão irresistível brincar com os afetos, selfies e beijinhos de Marcelo como era para Marcelo pregar partidas aos amigos. Aqui não é disso que se trata, mas de ver, à luz da história recente, se poderíamos esperar mais de um Chefe do Estado. A minha resposta sincera é: não, não podíamos. Bem sei que tem sido criticado por ser muito brando, mesmo cooperante com o Governo. Mas não devem as instituições cooperar?

Devem, mas nem sempre o fazem, como se vê na guerrinha entre a secretaria-geral do MAI e a Proteção Civil. Curiosamente, em vez de se repudiar este tipo de comportamentos, critica-se, vagamente (a bouche fermée como no canto se indica algo entoado com a boca fechada), declarações como a que o Presidente fez no início do fogo de Pedrógão. Qualquer coisa como “está a fazer-se tudo quanto é possível fazer”. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)