Os mortos esquecidos

As atenções com as vítimas do incêndio de Pedrógão recaem, particularmente, sobre aquelas que perderam a vida na tristemente célebre Estrada Nacional 236. A descrição que a ministra Constança Urbano de Sousa fez das condições climáticas e da evolução do fogo naquele troço de estrada é, de facto, impressionante. Mas, caso nos distanciemos das emoções, há, como todos sabem, várias perguntas a fazer. Mais do que isso: existe um número impressionantemente alto – 17, pelo menos -, de civis que morreram longe dessa estrada, noutros locais onde não terão existido, penso, as mesmas condições extraordinárias

Nunca pedi, nem peço, a demissão de ninguém. Só vale a pena pedi-la chegando à conclusão que esse alguém teve responsabilidades diretas ou por omissão no ocorrido. De resto, é irrelevante. É mais pedagógico sabermos, sem demagogias nem partidarites o que se passou e o que é necessário fazer para que não se repita, do que acreditarmos que, como por magia, os problemas se resolvem com demissões. Neste aspeto concordo com a ministra – a demissão seria para ela o mais simples. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

