Conhecer as causas e as culpas, não arranjar causadores e culpados

Devíamos – todos e não apenas os envolvidos – repetir mentalmente um ror de vezes a seguinte frase: Não podem morrer mais de 60 pessoas no nosso território sem sabermos porquê, as causas. Este mantra que deveríamos repetir interiormente serve para conhecer, não para perseguir; serve para prevenir, infelizmente nada remedeia. E serve, sobretudo, para distinguirmos o que podíamos ter feito e não fizemos, daquilo que apesar do maior esforço, da maior organização e da maior prevenção é inevitável

É raro, mas acontece. Estou de acordo com o que João Galamba escreveu neste jornal. O primeiro dever do Estado é a proteção e segurança dos cidadãos. Importa, diz o deputado do PS, saber o que se poderia e deveria ter feito diferente (embora não concorde de que isso é mais importante do que saber o que se passou, porque sem esta premissa, não chegaremos à conclusão que ele pede, mas isso é um pormenor). O que importa no seu texto e eu subscrevo, é que não se trata necessariamente de arranjar criminosos causadores de incêndios, nem assassinos que mandam inocentes para estradas da morte. Trata-se, sim, de saber o que jamais poderemos fazer.

