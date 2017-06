O IVA da solidariedade

O nosso primeiro-ministro devia pensar nisto. E o Ronaldo do Eurogrupo, vulgo Mário Centeno, igualmente. E o secretário de Estado das Finanças e todos os ministros e todo o Governo. E o Presidente da República poderia, talvez, dar uma palavra, por entre dois abraços (que nunca lhe doam os braços, porque eu, ao contrário de outros, entendo que isso é bom para o país). E o caso é simples: por que cobram IVA nos donativos de solidariedade?

Vejamos um caso em que posso ser parte interessada. A SIC Esperança, que é uma IPSS, no âmbito do seu projeto de solidariedade social e em colaboração com o BPI, criou uma linha telefónica através da qual se podem fazer donativos para as vítimas do incêndio de Pedrógão. O BPI avançou com 100 mil euros e a campanha decorre a bom ritmo, tanto mais que a MEO, num gesto solidário, dispensou a comissão que tem com os custos da operação. Assim sendo, a chamada (já agora, 760 100 100) custa 60 cêntimos e os 60 cêntimos vão inteirinhos para a causa. O problema é que a chamada custa, por lei, 60 cêntimos mais IVA, ou seja, cerca de 74 cêntimos, dos quais 14 vão para os cofres das Finanças, porque - meus amigos – com incêndio, sem incêndio, as Finanças cobram (e o valor total da linha já ultrapassa os 700 mil euros).

