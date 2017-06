Ó malta! E se os exames fossem sempre assim?

Confesso que já ouvi umas cinco vezes esta gravação no sítio do Expresso com a cábula para um exame de Português do 12º Ano. De cada vez que a ouço diverte-me, porque nela coexiste a descoberta, a ingénua (ou não) revelação da fonte e a falsa exiguidade do que é necessário estudar para passar no exame. Daí ocorreu-me que todos os anos poderia haver uma fuga destas; penso que o resultado seria aumentar o número de horas de estudo de cada aluno

A cábula (que pode ouvir AQUI, caso não o tenha feito) diz basicamente: “Ó malta!”, uma amiga minha que tem explicações com uma professora do sindicato (comuna) diz que ela precisa de estudar só “mesmo, mesmo, mesmo” Alberto Caeiro e contos e poesia do séc. XX. Além disso devia treinar uma composição sobre a importância da memória e sobre a a importância dos vizinhos no combate à solidão. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido