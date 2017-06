Farto do fogo

Posso sinceramente confessar-vos que acho excessivo o número de histórias sobre os sobreviventes e os mortos pelo fogo? Posso dizer isto sem ser mal interpretado? Posso sugerir que talvez os familiares das vítimas prefiram algum silêncio (não é por acaso que o silêncio é a marca do luto)? Posso afirmar que esta substituição excessiva de rigor e objetividade possíveis, por emoções básicas se torna tão vulgar que não ajuda a resolver nada? Ao quinto dia de fogos continuamos sem nada para dizer que não sejam interrogações sobre as suas causas e relatos de quem viveu o drama?

Ontem Daniel Oliveira escreveu algo importante sobre este assunto. Resume-se assim: se não houver tragédia ninguém liga ao problema do ordenamento do território, às questões do combate aos fogos ou ao problema da limpeza dos matos e tudo o que agora se fala em excesso. É certíssimo. Tão certo que o próprio afirma, logo no início do texto, isto que transcrevo na íntegra:

