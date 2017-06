Ainda há o direito a ser da aldeia?

Há uns anos largos João Bosco Mota Amaral referiu-me que talvez fosse mais barato para o país colocar todos os habitantes da ilha do Corvo (430) num hotel, com pensão completa, do que mantê-los naquela ilha remota (a mais ocidental dos Açores). Naturalmente, esta ideia nem uma hipótese era para o então chefe do Governo dos Açores, porque há direitos que se sobrepõem a qualquer análise meramente economicista. Servia mesmo para demonstrar que as considerações de poupança não podem ser levadas em conta em diversas situações

Serve esta introdução para perguntar se as pessoas ainda têm o direito de viver na aldeia, de ter um pequeno pinhal que, às vezes, não passa da meia dúzia de árvores? Ou se, pelo contrário, serão esquecidas e, quando acontecem estes grandes incêndios podem ficar sem nada, à espera da solidariedade dos outros. Curiosamente, esta gente – que o Presidente da República referiu, e bem, como a mais pobre e menos presente do país – tem sido para os Governos inexistente (salvo, eventualmente, para pagar impostos). Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

